Cristiano Ronaldo já tem a porta de saída aberta

Cristiano Ronaldo © Glyn Kirk/AFP

Por António Botelho 07 Julho, 2022 • 19:28

O Manchester United já está disponível para negociar Cristiano Ronaldo. A Sky Sports escreve, esta quinta-feira, que o clube inglês finalmente cedeu e vai ouvir as propostas. Neste momento o Chelsea, o Barcelona e o Nápoles são os clubes mais interessados.

Cristiano Ronaldo voltou a falhar o treino do Manchester United, pela quarta vez, e na véspera dos jogadores dos red devils partirem para o estágio de pré-temporada na Tailândia e na Austrália.

O certo é que a posição pública do Manchester United continua a ser de não deixar sair Ronaldo, mas a Sky Sports garante que tem informações que o clube inglês está aberto a ouvir propostas e a libertar o jogador.

Cristiano Ronaldo estará mesmo já em negociações com os responsáveis do Manchester United para acertar a saída para outro clube. O internacional português não tem vontade de continuar em Old Trafford, sobretudo, porque o United falhou a qualificação para a Liga dos Campeões.