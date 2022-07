Cristiano Ronaldo pediu ao Manchester United para rescindir contrato

© Peter Powell/EPA

Cristiano Ronaldo já treina com a camisola do Manchester United, mas esta quarta-feira ficou de fora das opções do treinador Erik ten Hag para o encontro de preparação que a equipa realizou frente ao Wrexham.

Os red devils venceram o jogo por 4-1, uma partida que foi jogada à porta fechada no centro de treinos do United, e com CR7 na bancada a ver os colegas a treinar.

Mas este foi um treino que aconteceu já depois de Ronaldo ter pedido à direção para abandonar o clube. Segundo o jornal Daily Mail, o agente Jorge Mendes apresentou, em nome de CR7, uma proposta para a rescisão de contrato, libertando o avançado para assinar a custo zero com uma equipa que jogue a Liga dos Campeões nesta temporada.

A direção do Manchester United não aceitou esse pedido, numa altura em que alguns clubes começam a fechar a porta a Cristiano Ronaldo.

Oliver Kahn, diretor-geral do Bayern de Munique, confirmou que CR7 foi equacionado pelo campeão alemão, mas a porta está fechada para o capitão da seleção portuguesa: "Discutimos a situação do Cristiano internamente. Considero-o um dos melhores futebolistas da história, mas chegámos à conclusão de que, apesar da nossa admiração pelo Cristiano, ele não encaixaria na nossa filosofia no momento atual", afirmou o dirigente alemão.

Ronaldo também tem sido apontado ao Atlético Madrid, mas a resposta dos adeptos colchoneros já é conhecida. Durante um encontro de preparação entre o Atlético Madrid e o Numancia, os adeptos dos madrilenos exibiram uma tarja onde se podia ler "CR7 not welcome", e também em português "CR7 não és bem-vindo".

CR7 foi jogador do Real Madrid entre 2009 e 2018, ou seja, foi rival do Atlético durante vários anos, o que não facilitaria uma alegada negociação para regressar à capital espanhola.