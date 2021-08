Cristiano Ronaldo quase certo no Manchester City

Cristiano Ronaldo © Pau Barrena/AFP

Cristiano Ronaldo está quase a ser jogador do Manchester City. A TSF tem informações de que o negócio está preso por detalhes. Nas próximas horas o capitão da seleção nacional pode ser anunciado como reforço da equipa inglesa.

Jorge Mendes estava de férias no Algarve, em Portimão, e a TSF sabe que o empresário interrompeu o descanso para viajar de propósito para Turim, com o objetivo de fechar o negócio. A imprensa italiana escreve que o internacional português esteve na manhã desta sexta-feira no centro de treinos da Juventus mas, sensivelmente uma hora e meia depois, abandonou o local e não treinou com a equipa.

Um jornalista italiano diz que terá sido apenas para se despedir dos companheiros.