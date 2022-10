Cristiano Ronaldo "recusou-se a entrar frente ao Tottenham", confirma Ten Hag

Cristiano Ronaldo © EPA

O treinador do Manchester United, Erik Ten Hag, confirmou, esta sexta-feira, que Cristiano Ronaldo se recusou a entrar em campo frente ao Tottenham Hotspur, esta quarta-feira. O jogador português está, por decisão técnica, afastado das opções do clube para o próximo encontro, frente ao Chelsea.

Além da recusa, Ronaldo saiu antes do final do jogo com os Spurs e dirigiu-se para os balneários sem autorização. O técnico neerlandês, na conferência de imprensa que antecipa o jogo frente aos blues, afirmou que o avançado se "recusou entrar diante do Tottenham" e, por isso, "tinha de haver consequências".

"Vamos sentir a sua falta e faz falta no plantel, mas é importante para a atitude e mentalidade do grupo, e agora o nosso foco está no Chelsea", afirmou Erik Ten Hag.

O treinador dos Red Devils recordou o episódio da saída precoce de Cristiano Ronaldo e outros jogadores do plantel, frente ao Rayo Vallecano, esta pré-temporada, referindo que "na próxima vez, haveria consequências".

Agora, Ten Hag fala de "um tempo de reflexão", não só para o jogador português, mas também para todos os atletas do clube de Manchester, após o sucedido. Sobre a conversa entre ambos, o neerlandês não adianta nada, mas garante que o número sete do United continua "a ser um jogador importante".

O Manchester United venceu, esta quarta-feira, o Tottenham por 2-0, em jogo da 12.ª jornada da Liga inglesa de futebol. Bruno Fernandes marcou um dos golos do triunfo dos Red Devils.