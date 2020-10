Cristiano Ronaldo tem Covid-19 e não joga com a Suécia

© Franck Fife/AFP

Por Gonçalo Teles 13 Outubro, 2020 • 15:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O avançado e capitão da seleção portuguesa de futebol, Cristiano Ronaldo, testou positivo para Covid-19 e foi dispensado dos trabalhos da equipa, ficando também fora do jogo desta quarta-feira com a Suécia.

A informação é confirmada pela Federação Portuguesa de Futebol no seu site, que informa também que Cristiano Ronaldo "está bem, sem sintomas e em isolamento".

Todos os restantes jogadores da equipa nacional testaram negativa para a infeção pelo coronavírus e vão treinar, esta tarde, na Cidade do Futebol.

O jogo com a Súecia, a contar para a fase de apuramento da Liga das Nações, acontece às 19h45 desta quarta-feira, em Alvalade.

Terceiro caso na Seleção

O teste positivo de Cristiano Ronaldo é o terceiro no atual estágio da seleção, que já defrontou Espanha e França. O primeiro caso foi o do defesa-central José Fonte, que testou positivo há uma semana e deixou o estágio em Oeiras.

Três dias depois, o guarda-redes Anthony Lopes também testava positivo, retirando-se da concentração da equipa nacional.

Ronaldo notificado pelas autoridades italianas

Cristiano Ronaldo é um de vários futebolistas internacionais da Juventus que podem ter desrespeitado as regras italianas de isolamento sanitário, o que levou as autoridades sanitárias do país a notificar a justiça.

Os internacionais deixaram Turim no início da semana passada para se juntarem às seleções, apesar da existência de um protocolo de isolamento que foi imposto no seguimento de dois casos de Covid-19 no campeão italiano.

À data, os jogadores só podiam sair da concentração do clube para treinar e jogar e estavam proibidos de contactar com outras pessoas, enquanto esperava os resultados de um segundo teste à Covid-19.

Cristiano Ronaldo, Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala, Buffon e Demiral não esperaram por esses resultados e viajaram para as respetivas seleções.