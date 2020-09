Cristiano Ronaldo falha treino devido a infeção em dedo do pé

Cristiano Ronaldo © Filipe Amorim/Global Imagens

Cristiano Ronaldo não estará presente no treino desta manhã na Cidade do Futebol. De acordo com a Federação Portuguesa de Futebol, o jogador encontra-se em tratamento a uma infeção no pé.

Na quarta-feira, o atleta "fez trabalho de ginásio", e tem agora uma infeção num dedo do pé direito que o impossibilita de treinar. A FPF também informa que Cristiano Ronaldo está a ser tratado com antibiótico e que a Unidade de Saúde e Performance vai reavaliar "diariamente a situação clínica do jogador".

Já Renato Sanches foi analisado esta quinta-feira e a avaliação determinou que fosse dispensado dos treinos da Seleção. O médio vai falhar os encontros com Croácia e Suécia, do arranque da Liga das Nações.

O organismo não divulgou qual o problema físico de Renato Sanches, mas o jogador já apresentava dores numa coxa devido a uma lesão ainda no Lille.