Cristiano Ronaldo torce pela rápida recuperação de Eriksen

O capitão da seleção portuguesa de futebol, Cristiano Ronaldo, reagiu através das redes sociais ao incidente com Christian Eriksen, que desmaiou este sábado durante o encontro do Euro 2020 entre a Dinamarca e a Finlândia, desejando as melhoras ao jogador dinamarquês.

"Os nossos pensamentos e orações estão com o Christian Eriksen e a sua família. O mundo do futebol está unido à espera de boas notícias. Estou a contar encontrar-te em breve no campo, Chris! Fica forte!", escreveu Ronaldo na sua conta do Instagram.

Christian Eriksen está estável e foi transferido para um hospital de Copenhaga, depois de ter desmaiado e recebido tentativas de reanimação durante o Dinamarca-Finlândia, do Euro 2020 de futebol, anunciou a UEFA.

"O jogador foi transferido para um hospital e está estável. Depois de crise médica envolvendo Christian Eriksen, da Dinamarca, uma reunião de crise foi efetuada envolvendo as duas seleções e os oficiais do encontro e uma decisão será comunicado as 19:45 (18:45 horas de Lisboa)", explicou a UEFA, em comunicado.

Poucos minutos depois, a federação dinamarquesa acrescentou que Eriksen "está acordado" e que vai fazer exames no hospital.

O encontro entre Dinamarca de Finlândia, da primeira jornada do Grupo B, foi interrompido aos minutos 43, depois do médio Christian Eriksen ter caído inanimado do relvado.

O jogador do Inter Milão, de 29 anos, recebeu assistência médica no relvado e, pelas imagens, foram efetuadas tentativas de reanimação.

O árbitro inglês Anthony Taylor acabou por apitar para o intervalo e, após cerca de 10 minutos a receber assistência, Eriksen abandonou o relvado de maca, rodeado pelos restantes jogadores, visivelmente abalados e consternados com a situação.

