Cristiano Ronaldo apresenta-se no centro de treinos do United na companhia de Jorge Mendes

Cristiano Ronaldo terá alegado motivos pessoais para adiar o regresso ao trabalho com o Manchester United

Cristiano Ronaldo voltou a aparecer, esta terça-feira, na cidade de Manchester, para conversar com o novo treinador do clube, Erik Ten Hag, e decidir o futuro como jogador do United.

De acordo com o The Athletic, o internacional português chegou ao centro de treinos dos Red Devils, em Carrington, acompanhado pelo agente, Jorge Mendes, e o manager, Ricardo Regufe. Alex Ferguson, ex-treinador do clube inglês, também foi visto a chegar ao local.

Cristiano Ronaldo and Jorge Mendes pictured at Carrington for Manchester United talks with Erik ten Hag | @RichFay #mufc https://t.co/aVVJhCj13G - Man United News (@ManUtdMEN) July 26, 2022

O jogador de 37 anos não se apresentou aos treinos no início de julho e, no mesmo sentido, também falhou as digressões de pré-época do Manchester United na Tailândia e na Austrália.

Erik Ten Hag, que assumiu o cargo de treinador dos red devils no início desta temporada, afirmou que está concentrado nos jogadores que têm treinado, explicando que "estão a sair-se muito bem e em boa forma, por isso quero focar-me e desenvolver isso". Sobre Ronaldo, o neerlandês respondeu: "não posso esperar que volte... depois poderemos integrá-lo".

No regresso aos trabalhos do Manchester United, Cristiano Ronaldo pediu para aumentar período de férias, e o clube aceitou esse pedido. Segundo a imprensa inglesa, a ausência do português deveu-se a questões pessoais.

Cristiano Ronaldo regressou a Manchester na última época, depois de três temporadas na Juventus, e ainda tem mais um ano de contrato com o clube inglês.

Na pré-época, o Manchester United ainda defronta no sábado o Atlético Madrid, em Oslo, e o Rayo Vallecano, já em Manchester, no domingo.