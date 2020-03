Críticas a Artur Soares Dias valem processo disciplinar a Pinto da Costa

© Ivan Del Val/Global Imagens

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar ao presidente do Futebol Clube do Porto. Em causa estão as declarações de Jorge Nuno Pinto da Costa contra o árbitro Artur Soares Dias.

Ao que a TSF apurou, o processo resulta de uma entrevista ao Porto Canal, na passada segunda-feira, em que Pinto da Costa criticou a atuação da equipa de arbitragem entre o FC Porto e o Rio Ave.

Na base das críticas está um "penálti indiscutível" sobre Marega que não foi assinalado, no decorrer da segunda parte da partida de sábado.

Pinto da Costa disse não colocar "em causa a seriedade de toda a gente que anda no futebol", mas salientou que a qualidade média dos árbitros em Portugal "é razoável".

O presidente dos azuis e brancos revelou ainda que o clube vai "pedir uma auditoria ao funcionamento do VAR e das linhas de fora de jogo", que serviram como fundamento para anular um golo aos portistas por três centímetros.

O processo fica agora entregue à Comissão de Instrutores da Liga de Clubes.