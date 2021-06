Croácia desafia Espanha, França mede forças com Suíça

© Robert Ghement/EPA

A campeão mundial França enfrenta a Suíça e a 'vice' Croácia mede forças com a Espanha, nos dois jogos desta segunda-feira dos oitavos de final do Euro 2020 em futebol, marcados para Bucareste e Copenhaga, respetivamente.

Um dia depois do adeus do campeão em título Portugal, derrotado pela Bélgica, por 1-0, a prova prossegue com a finalista vencida de 2016 a tentar regressar aos triunfos, depois de dois empates consecutivos, com Hungria (1-1) e Portugal (2-2).

Os gauleses são favoritos, perante uma Suíça, do benfiquista Haris Seferovic, que acabou a fase de grupos com um triunfo por 3-1 sobre a Turquia, depois de um empate a um com o País de Gales e uma derrota por 3-0 com a Itália.

A França, campeão em 1984 e 2000, partiu como grande favorita à conquista do 'tri', mas, depois do 1-0 inicial à Alemanha, não tem convencido, num trajeto em que ainda não apareceu a sua grande 'estrela', o avançado Kylian Mbappé.

Quanto aos helvéticos, que repetem os 'oitavos' de 2016, a principal arma é o médio Xherdan Shaqiri, jogador dos ingleses do Liverpool, autor de um 'bis' face aos turcos.

No outro encontro do dia, a Croácia, já órfã de Ivan Rakitic, mas ainda liderada pelo 'génio' de Luka Modric, vai desafiar a Espanha, num jogo para o qual tem duas baixas importantes, do central Dejan Lovren e, especialmente, de Ivan Perisic.

O 'onze' de Luis Enrique está, por seu lado, na máxima força, num conjunto que 'renasceu' na última jornada da fase de grupos, com uma goleada por 5-0 à Eslováquia.

A Espanha soma três títulos europeus, em 1964, 2008 e 2012, enquanto a Croácia tem como melhor registo duas presenças nos quartos de final, em 1996 e 2008.

Nos quartos de final, já estão a Bélgica, 'carrasca' de Portugal, e a Itália, que se vão defrontar em Munique, na sexta-feira, tal como República Checa e Dinamarca, com embate marcador para sábado, em Baku.