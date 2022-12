Croácia e Marrocos lutam por medalha de bronze

© Ronald Wittek/EPA

Por Lusa 17 Dezembro, 2022 • 09:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Croácia, vice-campeã em 2018, e Marrocos disputam este sábado o jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares do Mundial 2022 de futebol, um dia antes de Argentina e França discutirem o troféu no Catar.

No Estádio Internacional Khalifa, em Al-Rayyan, a Croácia, que chegou pela terceira vez às meias-finais de um Mundial, tenta garantir o seu terceiro pódio, depois do terceiro lugar em 1998 e do segundo em 2018.

Pela frente, os croatas vão ter a grande surpresa do Mundial 2022, a seleção de Marrocos, a primeira equipa africana a chegar às meias-finais de um campeonato do mundo.

As duas equipas já se tinham encontrado na fase de grupos, num encontro que terminou empatado a zero, na estreia das duas equipas no Qatar.

Depois de vencer o Grupo F, Marrocos eliminou a Espanha (0-0, 3-0 nos penáltis) e Portugal (1-0), antes de cair aos pés da campeã mundial França, enquanto a Croácia, segunda da mesma 'poule', afastou o Japão (1-1, 3-1 nos penáltis) e o Brasil (1-1 após prolongamento, 4-2 nos penáltis).

O início do encontro entre croatas e marroquinos está marcado para as 15h00 (18h00 locais) e terá arbitragem de Abdulrahman Al-Jassim, do Qatar.

A final do Mundial 2022 disputa-se no domingo, às 15:00, entre Argentina e França.