Croácia vence e elimina Canadá do Mundial. Veja os golos

A Croácia ascendeu este domingo à liderança do Grupo F do Mundial de futebol de 2022, ao vencer por 4-1 o Canadá, que ficou eliminado, em encontro da segunda jornada, disputado no Estádio Internacional Khalifa, em Doha.

Andrej Kramaric, aos 36 e 70 minutos, Marko Livaja, aos 44, e Lovro Majer, aos 90+4, apontaram os tentos dos vice-campeões mundiais em título, depois de, logo aos dois, Alphonso Davies dar vantagem aos canadianos.

Na classificação do Grupo F, Croácia e Marrocos, que hoje bateu a Bélgica por 2-0, somam quatro pontos, contra três dos belgas e nenhum dos canadianos.

ALPHONSO DAVIES!!! Está aberto o marcador com um grande golo de cabeça



⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #FIFAWorldCup #Qatar2022 #Sagres #Crocia #Canada pic.twitter.com/ytDvC4VIKo - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) November 27, 2022

Está feita a reviravolta!! 2 golos em 10 minutos dão a vantagem à Croácia!



⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #FIFAWorldCup #Qatar2022 #Sagres #Crocia #Canada pic.twitter.com/xqIZf7u74I - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) November 27, 2022

BISA Kramarić!! Croácia aumenta a vantagem e respira de alívio



⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #FIFAWorldCup #Qatar2022 #Sagres #Crocia #Canada pic.twitter.com/QLSYViksAz - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) November 27, 2022