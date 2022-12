Croatas festejaram tanto frente ao Brasil que se registaram movimentos sísmicos

© Antonio Bat/EPA

Os sismógrafos do Departamento de Geofísica da Faculdade de Ciências Naturais de Zagreb registaram movimentos sísmicos provocados pelas celebrações durante o jogo frente ao Brasil, que apurou a Croácia para as meias-finais do campeonato do Mundo de futebol.

A informação foi divulgada hoje pela Faculdade que, na sua página na rede social Facebook, publicou também fotos dos seus sismogramas mostrando os movimentos, explicando que as ondulações registadas não são típicas de "terramotos reais".

De acordo com a informação do Departamento de Geofísica da Faculdade de Ciências Naturais, os movimentos registados coincidiram primeiro com o momento em que Bruno Petkovic igualou a partida (1-1), na segunda metade do prolongamento.

Quando o guarda-redes Dominik Livakovic defendeu o primeiro penálti e, finalmente, quando os croatas venceram a partida após o penálti não marcado pelo brasileiro Marquinhos, também foram registados movimentos.

Os sismógrafos dizem também que os distúrbios sísmicos mais marcantes foram registados em Zagreb e Rijeka, as duas principais cidades do país dos Balcãs, onde houve muitos adeptos a celebrar após o jogo.