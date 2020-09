Da reviravolta aos dois penáltis de Alex Telles. O resumo do FC Porto-Braga

19 Setembro, 2020 • 23:33 Partilhar este artigo Facebook

O FC Porto iniciou da melhor maneira a defesa do título nacional, ao receber e vencer este sábado o Sporting de Braga por 3-1, um jogo da primeira jornada da I Liga em que até esteve a perder.

Os arsenalistas, terceiros na última edição da prova, adiantaram-se aos 21 minutos, através de Castro, mas os dragões viraram o resultado ainda na primeira metade, com golos de Sérgio Oliveira (45+1) e de Alex Telles (45+4), este de grande penalidade. O mesmo Alex Telles (89) bisou na partida, na conversão de outra grande penalidade.

Com esta vitória, o FC Porto junta-se ao Benfica, goleou (5-1) na sexta-feira em Famalicão, e ao Belenenses SAD, venceu (1-0) em casa do Vitória de Guimarães, também na sexta-feira, no comando da prova, todos com três pontos, enquanto os bracarenses ficam na parte baixa da tabela, com famalicenses e vimaranenses.