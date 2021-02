Dados de árbitros revelados nas redes sociais

O árbitro Luís Godinho apitou a meia-final da Taça entre o SC Braga e o FC Porto © Hugo Delgado/Lusa

Por Miguel Jorge Fernandes com Lusa 11 Fevereiro, 2021 • 11:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A TSF sabe que os contactos de árbitros do futebol português e dos seus familiares foram partilhados, na última noite, nas redes sociais.

Também as sedes da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, na cidade do Porto, e da Federação Portuguesa de Futebol, em Oeiras, foram vandalizadas com ameaças escritas nas paredes.

A notícia surge depois de Luís Godinho, que arbitrou o jogo das meias-finais da Taça de Portugal entre o Sporting de Braga e o FC Porto, ter recebido ameaças de morte dirigidas ao próprio e à família, após o final da partida.

As autoridades policiais foram de imediato avisadas e a viagem do árbitro de regresso a casa foi monitorizada pela polícia, adiantou a mesma fonte.

O árbitro fará agora participação junto das autoridades, para tentar encontrar os autores das ameaças e o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol vai continuar a acompanhar de perto toda a situação.

Sporting de Braga e FC Porto empataram 1-1 na noite de quarta-feira, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, num jogo em que os 'dragões' acabaram com nove unidades.

O jogo ficou marcado pela grave lesão de David Carmo, lance que ditou a expulsão de Luís Díaz (70), numa decisão polémica de Luís Godinho, após visionar as imagens, que motivou fortes protestos dos portistas. Uma agressão de Uribe a Esgaio provocou a expulsão de Uribe (90+7), pelo que os portistas terminaram o jogo reduzidos a nove.