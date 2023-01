Dani Alves fica em prisão preventiva por alegada violação em Barcelona

Dani Alves © Kirill Kudryavtsev/AFP

Dani Alves vai ficar em prisão preventiva pela alegada violação de uma mulher em Barcelona a 30 de dezembro de 2022.

O futebolista foi detido esta sexta-feira e prestou declarações na Cidade da Justiça. A juíza aceitou a sugestão do Ministério Público espanhol e manteve o ex-jogador do Barcelona em prisão preventiva sem fiança, segundo escreve o El País.

Dani Alves, que atualmente joga no México, terá viajado para Barcelona no final do ano. Aí, na noite de 30 para 31 de dezembro, terá violado uma mulher de 23 anos na casa de banho de uma discoteca. A mulher terá feito a denúncia dois dias depois da alegada agressão sexual.

Em declarações à cadeia televisiva Antena 3, de Espanha, Dani Alves defendeu-se das acusações a 5 de janeiro: "Gostaria, antes do mais, de desmentir isto. Estava lá, a passar uma noite boa com outras pessoas, mas sem invadir o espaço dos outros e quando vais à casa de banho, não perguntas quem está. Não sei quem é essa mulher, não a conheço. Nestes anos todos, nunca invadi o espaço de ninguém."

Dani Alves, que esteve no Mundial 2022, no Catar, e é jogador dos mexicanos do Pumas, teve uma carreira de sucesso em Barcelona, onde passou alguns dias de férias em dezembro, após ter integrado a seleção brasileira.