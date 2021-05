Dani Sordo lidera rali de Portugal após primeiras três especiais dominadas pela Hyundai

© EPA

Por Lusa 21 Maio, 2021 • 11:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) lidera o Rali de Portugal após as primeiras três das oito especiais previstas para esta sexta-feira, primeiro dia de competição, que está a ser dominado pela Hyundai.

Sordo, que chegou à liderança no segundo troço cronometrado, em Góis, chegou à pausa matinal com o tempo de 33.58,5 minutos e 6,7 segundos de vantagem sobre o companheiro de equipa, o estónio Ott Tanäk (Hyundai i20), que foi o primeiro líder do rali.

O belga Thierry Neuville (Hyundai) fecha os lugares do pódio, a 10 segundos do líder.

O britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) é o quarto classificado, já a 17,6 segundos de Sordo, com o surpreendente japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) em quinto, a 19 segundos.

O líder do campeonato, o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) tem sido prejudicado pelo facto de ter de abrir a pista, estando já em oitavo, a 31 segundos do primeiro lugar, atrás de duas jovens promessas, o francês Adrien Fourmaux (Ford Fiesta), que é sexto, a 23,6, e o finlandês Kalle Rovanpera (Toyota Yaris), sétimo, a 26,1.

Tanak venceu o primeiro troço do dia, na Lousã, com Sordo a impor-se nos dois seguintes, em Góis e Arganil.

A generalidade dos pilotos da frente optou por montar pneus macios, rodando com apenas um suplente duro.

Esta sexta-feira, os pilotos ainda enfrentam mais cinco troços cronometrados, repetindo os três da manhã, em Lousã, Góis e Arganil, antes da estreia do regressado troço de Mortágua, finalizando o dia com a superespecial em Baltar.