Daniel Babor vence quarta etapa e João Matias é o novo camisola amarela da Volta

Por Gonçalo Teles com Lusa 13 Agosto, 2023 • 17:31

O ciclista checo Daniel Babor (Caja Rural-Seguros RGA) venceu este domingo a quarta etapa da 84.ª Volta a Portugal, que ligou Estremoz e Castelo Branco num percurso de 184,5 quilómetros, com um tempo de 04:36:26.

O português João Matias, que tinha vencido a etapa deste sábado e foi terceiro esta tarde, é o novo camisola amarela, construindo uma vantagem de dois segundos sobre Rafael Reis, que tinha partido para esta etapa como líder da geral. O segundo a cruzar a meta em Castelo Branco foi Andoni Lopez de Abetxuko (Euskaltel-Euskadi).

Nas contas da geral, antes de a Torre, na Serra da Estrela, testar os candidatos à vitória final, Matias beneficiou da bonificação de tempo na chegada para ultrapassar Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor), agora segundo, com o alemão Lukas Meiler (Vorarlberg) em terceiro, a seis segundos.

Reis tinha partido para esta etapa com a camisola amarela - que recuperara este sábado e voltou a perder este domingo pela segunda vez - com dois segundos de vantagem sobre João Matias e quatro sobre o alemão Lukas Meiler.

Os ciclistas encontraram duas metas volantes, em Alter do Chão, e Portalegre, situadas, respetivamente, aos 52,1 e aos 86,4 quilómetros, que valeram os primeiros segundos de bonificação.

Antes de cruzar o último sprint intermédio da jornada, em Vila Velha de Ródão (154,6), o pelotão subiu o Monte Paleiros (94,1) e a Serra de São Miguel (148,5), ambas classificadas como de terceira categoria, a mesma categorização atribuída ao Retaxo, localizado ao quilómetro 171,3.

Esta segunda-feira, a quinta etapa liga Mação à Covilhã em 184,3 quilómetros, com a mítica chegada no alto da Torre a coroar o esforço do pelotão, no primeiro dia de alta montanha, que inclui ainda subidas a Portela (quarta categoria) e Orvalho (terceira).