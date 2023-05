Daniel Bragança volta aos treinos do Sporting dez meses depois

© Cortesia Sporting CP/sporting.pt

O médio português Daniel Bragança está de regresso aos treinos da equipa de futebol do Sporting após longa ausência devido a grave lesão, divulgou o emblema de Alvalade no seu site oficial.

De acordo com a nota publicada pelos leões, Bragança, de 23 anos, treinou integrado com os restantes colegas e esteve às ordens do técnico Rúben Amorim, que começou a preparar a receção de sábado ao Marítimo, em encontro da 32.ª jornada da I Liga.

Bragança está há dez meses afastado dos relvados e não tem qualquer minuto somado em 2022/23, depois de ter sofrido uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito em julho do ano passado, num jogo de pré-temporada com o Estoril-Praia.

Sobre o treino de hoje, que decorreu como habitualmente na Academia de Alcochete, o regresso do médio formado nas escolas do clube foi a única informação divulgada pelo Sporting.

A equipa de Alvalade volta a treinar na quinta-feira, no mesmo local, às 10h30.