Nacional da Madeira: Daniel Guimarães termina época devido a problema oncológico

© Tony Dias/Global Imagens (arquivo)

Por TSF com Lusa 30 Março, 2021 • 18:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O guarda-redes Daniel Guimarães, que alinha pelo Nacional, equipa da I Liga portuguesa de futebol, encerrou prematuramente a temporada por problemas oncológicos, revelou esta terça-feira fonte do clube insular.

Daniel Guimarães, de 33 anos, que representa do Nacional desde e temporada 2017/2018, proveniente do Red Bull Brasil, tem um problema oncológico detetado após exames complementares realizados devido a um traumatismo na grelha costal.

O guarda-redes brasileiro, que cumpre a quarta época no emblema madeirense, realizou o último encontro na I Liga em 25 de janeiro, no empate (1-1) caseiro diante do Benfica, para a 15.ª jornada.

O clube madeirense anunciou a contratação do guardião António Filipe, que estava sem clube, tendo assinado até ao final da temporada, para ocupar a vaga de Daniel Guimarães.

António Filipe foi formado nos escalões jovens do Crestuma e do Gondomar, passando, como sénior, por Paços de Ferreira, Desportivo de Chaves, Estoril Praia e Al-Jabalain, da Arábia Saudita.

O Nacional ocupa o 16.º lugar da I Liga portuguesa de futebol, com 21 pontos.

Proença deseja "rápidas melhoras"

O presidente da Liga de clubes manifestou-se solidário com Daniel Guimarães, a quem endereçou "rápidas melhoras" para "ultrapassar o momento menos bom" na carreira.

"Certamente, irá ultrapassar este momento menos bom. A vida, por vezes, prega-nos partidas, mas é nestes momentos que temos de ter capacidade de superação e vitória. Acredito que é o que acontecerá ao Daniel Guimarães, a quem deixo uma palavra de conforto", disse Pedro Proença, citado num comunicado do organismo.

O presidente do organismo pede ao guarda-redes, de 33 anos, que, "mais do que nunca, deve olhar para si e para a sua família, onde, certamente, vai conseguir apoio para ultrapassar esta fase e pensar num regresso aos relvados", que não acontecerá na presente época.