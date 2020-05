Daniel Podence e a incerteza em Inglaterra. "Todos queremos voltar a jogar"

Por Bruno Sousa Ribeiro com Tiago Santos 06 Maio, 2020 • 13:31 Partilhar este artigo Facebook

É com um sentimento crescente de ansiedade que Daniel Podence vai acompanhando as notícias sobre o possível regresso do futebol em Inglaterra. Aos 24 anos, o jogador português aguarda o retomar de um temporada importante na sua carreira, marcada pelo salto para um dos campeonatos com maior projeção no futebol europeu.

"É muito incerta a data de quando poderemos voltar a treinar ou a jogar. Já surgiram muitas datas, mas nada em concreto", lembra Daniel Podence.

A jogar no Wolverhampton com vários atletas português e com o treinador Nuno Espírito Santo, Daniel Podence confessa a ansiedade entre os atletas. "Estamos desejosos que o campeonato recomece para voltarmos a jogar. Seja para não se perder tanto dinheiro, seja para que termine com alguma justiça".

"Se puder recomeçar o campeonato e leva-lo até ao fim, então acho que era isso que se devia fazer. Caso contrário, o trabalho desde o inicio do ano teria sido em vão", explica o avançado.

O Wolverhampton ocupa o 6ª lugar da Premier League, dois pontos abaixo do Manchester United, ainda com possibilidade de garantir um lugar nas provas europeias do próximo ano. Para além disso, o clube continua nas provas europeias, à espera de nova data para o jogo da segunda mão da eliminatória frente ao Olympiakos de Pedro Martins - antigo clube de Daniel Podence, com o qual os ingleses empataram a um golo na primeira mão.