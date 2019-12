Daniel Ramos rende Lito Vidigal no Boavista e assina por meia época

Conferência de imprensa esta tarde para apresentar o novo treinador do Boavista, Daniel Ramos, e os seus adjuntos, no estádio do Bessa © José Carmo/Global Imagens

O treinador Daniel Ramos foi esta quarta-feira apresentado como o novo técnico do Boavista, rendendo no cargo Lito Vidigal, tendo assinado um contrato até final da presente época da I Liga de futebol. A confirmação do contrato foi dada pelo próprio técnico na conferência de imprensa de apresentação, que decorreu no estádio do Bessa, tendo o mesmo respondido que assinou por meia época, mas que "podia ter sido por três".

"O contrato pode ser prolongado a qualquer altura, se for do agrado das partes", afirmou Daniel Ramos, quando questionado sobre o porquê de só ter assinado por meia época.

Daniel Ramos, que na I Liga já representou Marítimo, Rio Ave e Desportivo de Chaves, rende Lito Vidigal, que foi despedido na terça-feira, tendo deixado o Boavista no nono posto da I Liga, com 14 jornadas disputadas e 18 pontos conquistados.