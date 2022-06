Darwin cada vez mais perto de assinar pelo Liverpool

Darwin Nunez © António Cotrim/Lusa

O avançado do Benfica, Darwin Nuñez, está cada vez mais perto de assinar pelo Liverpool. Segundo a imprensa inglesa, o negócio deverá avançar por 100 milhões de euros (80 milhões como base, mais 20 em objetivos a cumprir pelo jogador).

Na cidade dos Beatles, o atleta terá à sua espera um contrato de cinco anos, num momento em que se encontra ao serviço da seleção do Uruguai.

A formação celeste vai defrontar a Jamaica, no próximo sábado, antes de um período de férias, e o uruguaio quer ver o futuro resolvido antes da pausa de verão.

Caso o negócio se concretize, Darwin Nuñez será a contratação mais cara de sempre do Liverpool, batendo os cerca de 88 milhões de euros que os reds pagaram ao Southampton pelos serviços de Virgil Van Dijk, no inverno de 2018.

O avançado de 22 anos chegou ao Benfica em 2020, quando as águias pagaram 24 milhões pelos serviços do avançado que atuava pelo Almería, da segunda divisão espanhola. No contrato, o clube andaluz adicionou uma cláusula que garante 20% do valor de uma venda futura.

Na temporada de 2021/2022, o uruguaio foi o melhor marcador da I Liga portuguesa, com 26 golos marcados em 28 partidas realizadas.