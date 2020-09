Darwin Núñez chega a Lisboa ao lado de Rui Costa: "Estou muito contente"

© Direitos Reservados

Por TSF 02 Setembro, 2020 • 18:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Darwin Núñez chegou esta tarde a Lisboa ao lado de Rui Costa. O internacional uruguaio de 21 anos vai ser a contratação mais cara de sempre do futebol português. "Estou muito contente", disse o jogador na chegada à capital portuguesa.

O Benfica deverá pagar uma verba a rondar os 25 milhões de euros. O avançado, ex-Almería, vai assinar um contrato válido para as próximas cinco temporadas.

Em declarações aos jornalistas no Aeroporto de Lisboa, o administrador do Benfica, Rui Costa, mostrou-se muito satisfeito pela contratação do jogador. "É uma contratação muito importante, como todas são para o Benfica. Ele de certeza que vai ter muito êxito", disse o ex-médio.

Antes de partir para Lisboa, Darwin deixou uma palavra de agradecimento ao Alméria, clube que representou durante a época passada.

Assinei com o Benfica por cinco anos. É um bom salto na minha carreira. O Almería vai ficar sempre no meu coração. Queria despedir-me das pessoas do clube, porque me trataram muito bem desde o primeiro dia em que cheguei. Muito obrigado por tudo", afirmou o avançado de 21 anos, à "La Voz de Almería".

Nas próximas horas, Darwin Núñez irá realizar os habituais exames médicos, antes de rubricar o contrato com as águias.