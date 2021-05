Darwin Núñez operado ao joelho direito

Lisboa, 17/04/2021 - O SL Benfica recebeu esta tarde o Gil Vicente no Estádio da Luz em Lisboa, em jogo a contar para a 27ª Jornada da Primeira Liga 2020/21. Darwin ( Álvaro Isidoro / Global Imagens ) © Álvaro Isidoro / Global Imagens

O Benfica anunciou que o futebolista uruguaio Darwin Núñez foi operado ao joelho direito na segunda-feira e que deve ter alta esta terça-feira, iniciando "de imediato" o seu processo de recuperação.

"O atleta Darwin Núñez foi submetido a uma artroscopia ao joelho direito, esta tarde [segunda-feira], no Hospital da Luz, acompanhado pela equipa médica do Sport Lisboa e Benfica", refere clube em comunicado, não revelando o tempo de paragem prevista.

Os 'encarnados' explicam que a cirurgia decorreu "sem intercorrências" e que o avançado deve ter alta hospitalar durante esta terça, iniciando "de imediato o processo de recuperação".

O internacional uruguaio, de 21 anos, chegou no início desta temporada ao Benfica, proveniente dos espanhóis do Almería, e foi utilizado pelo técnico Jorge Jesus em 44 jogos em todas as competições, tendo apontado 14 golos.

Darwin Núñez jogou, no domingo, na derrota do Benfica frente ao Sporting de Braga, por 2-0, na final da Taça da Portugal, tendo entrado em campo aos 57 minutos.