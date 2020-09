Darwin Nuñez vai ser jogador do Benfica. Águias fazem contratação mais cara de sempre

© Twitter/Darwin Nunez

Darwin Nuñez vai ser reforço do Benfica. Foi o próprio jogador a afirmar que já chegou a acordo com os encarnados, numa mensagem que deixou aos adeptos do Almería.

"Assinei com o Benfica por cinco anos. É um bom salto na minha carreira. O Almería vai ficar sempre no meu coração. Queria despedir-me das pessoas do clube, porque me trataram muito bem desde o primeiro dia em que cheguei. Muito obrigado por tudo", afirmou o avançado de 21 anos, à rádio "La Voz de Almería".

Rui Costa foi a Espanha fechar os últimos pormenores da transferência e trazer o jogador para Lisboa.

O jovem atacante até abandonou o estágio que a equipa está a fazer em Marbella, para regressar a Almería e acertar o acordo com os dirigentes encarnados.

Darwin Núñez é avançado, tem 21 anos, é internacional uruguaio, 1,87cm e na época passada fez 16 golos em 32 jogos pelo Almería, na segunda Liga Espanhola.

O Benfica vai pagar cerca de 25 milhões de euros pelo passe do jogador, tornando-se, desta forma, a contratação mais cara de sempre do clube. É mais um reforço para os encarnados, que deve ser oficializado nas próximas horas.