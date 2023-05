João Neves marcou o último golo do Benfica © Álvaro Isidoro / Global Imagens

O Benfica foi este domingo a casa do rival Sporting empatar a duas bolas, na 33.ª e penúltima jornada da I Liga, adiando a decisão do título para a última ronda.

Golos de Trincão, aos 39 minutos, após falha de António Silva, e do costa-marfinense Diomande, com um cabeceamento certeiro aos 44, pareciam empurrar a equipa orientada por Rúben Amorim para a vitória, o único resultado que lhes permitia continuar a lutar pelo terceiro lugar, mas a reação das águias na segunda parte do dérbi eterno anulou essa pretensão.

O segundo tempo no Estádio José Alvalade pertenceu à formação de Roger Schmidt, que mostrou vontade de ir à luta após recolher ao balneário a perder por 2-0 e chegou ao empate com golos do norueguês Aursnes, de cabeça aos 71, e o primeiro de João Neves pela equipa sénior, no quarto minuto de descontos e após uma barafunda na área.

Resgatou-se um ponto para o líder, que soma 84 pontos contra 82 do FC Porto, campeão em título, mantendo esta edição do campeonato ligada à ficha até final.