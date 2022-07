David Carmo no FC Porto até 2027: custa 20 milhões e tem cláusula de 80

O defesa-central David Carmo © Mark Runnacles/EPA

O defesa-central David Carmo deixou o Sporting de Braga e já foi oficializado, esta terça-feira, como jogador do FC Porto até 2027. Os dragões contrataram-no por 20 milhões de euros, mas a transferência pode chegar aos 22,5 milhões se o jogador concretizar os objetivos.

A cláusula de rescisão, por sua vez, é de 80 milhões de euros.

O Sporting de Braga também confirmou os valores envolvidos no negócio, referindo não terá "qualquer tipo de encargo com serviços de intermediação" e que o mecanismo de solidariedade "é da responsabilidade do FC Porto".

Esta é a transferência mais cara de sempre entre clubes portugueses, superando outras duas que também tiveram o Sporting de Braga como vendedor: Rafa, para o Benfica, por 16,4 milhões de euros, em 2016, e Paulinho, para o Sporting, por 16 milhões de euros, em 2021.

O central, de 22 anos, que é o primeiro reforço garantido pelos dragões para a nova temporada, representava o Sporting de Braga desde 2015, após passagens pelos escalões de formação de Beira-Mar, Estarreja, Benfica, Anadia e Sanjoanense.

A estreia de David Carmo pela equipa principal dos minhotos sucedeu em janeiro de 2020, precisamente num encontro diante do FC Porto, no Estádio do Dragão, onde o conjunto então comandado por Rúben Amorim venceu por 2-1.

Um ano depois da estreia, e numa altura em que já tinha conquistado um lugar no onze do Sporting de Braga - inclusive falando-se de uma eventual transferência para o Liverpool -, Carmo sofreu uma grave lesão, novamente num jogo com os dragões, que o levou a ficar afastado dos relvados durante praticamente um ano.

Pelo Sporting de Braga realizou 57 partidas (17 em 2021/22) e marcou um golo, tendo sido chamado recentemente à seleção portuguesa, com vista a quatro encontros na Liga das Nações, em junho. Contudo, não foi utilizado por Fernando Santos em qualquer um dos jogos.

Leia o comunicado na íntegra:

"A Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD, nos termos do artigo 29º Q do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a acordo com a Sporting Clube de Braga - Futebol, SAD para a aquisição dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol David Carmo pelo valor de 20M€ (vinte milhões de euros), acrescido de um valor variável máximo de 2,5M€, dependente da concretização de objetivos desportivos. Mais se informa que esta Sociedade celebrou com o jogador um contrato válido por 5 épocas desportivas, ou seja, até 30 de junho de 2027, tendo acordado uma cláusula de rescisão no montante de 80.000.000 € (oitenta milhões de euros).

O Conselho de Administração</p>

Porto, 5 de julho de 2022"