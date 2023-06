David Jurásek surge como um alvo prioritário do Benfica

David Jurasek © Martin Divisek/EPA

A TSF contactou esta sexta-feira Martin Krob, o empresário de David Jurásek, mas o agente não quis prestar declarações. Apenas referiu que estava naquele momento reunido com o jogador para discutir o futuro.

O defesa do Slavia de Praga, com 22 anos, já tinha surgido na lista das águias, mas esta sexta-feira o jornal Record assegura que o internacional checo passou para o topo dessa lista.

As negociações com Milos Kerkez, do AZ Alkmmar estão cada vez mais complicadas, tal como a TSF já tinha avançado. Por isso a SAD do Benfica já começa a procurar outras alternativas.

David Jurásek tem outros clubes interessados e recentemente a imprensa da Chéquia revelou que os alemães do Wolfsburg fizeram uma proposta a rondar os 10 milhões de euros.