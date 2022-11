Davies falhou e Batshuayi bastou para garantir vitória da Bélgica sobre o Canadá. Veja o lance

© FIFA/Facebook

Um golo de ​​​​​​​Michy Batshuayi, aos 44 minutos, foi o suficiente para a Bélgica entrar a ganhar no Mundial 2022 de futebol, ao bater o Canadá 1-0, em jogo da primeira jornada do Grupo F.

No estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, Qatar, o único tento do encontro surgiu já na reta final da primeira parte, na qual os canadianos falharam uma grande penalidade, aos 11 minutos, através de Alphonso Davies, que permitiu a defesa ao guarda-redes contrário, Thibaut Courtois.

A Bélgica isola-se assim na liderança do Grupo F, com três pontos, mais dois do que Croácia e Marrocos, que empataram 0-0, enquanto os canadianos fecham o grupo, sem qualquer ponto.