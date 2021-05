De Alvalade ao Marquês, "com distanciamento, máscara e sem consumo de álcool na rua"

As autoridades apelam ao distanciamento, uso de máscara e proibiram o consumo de álcool na rua © Ricardo Gonçalves / Global Imagens

A Polícia de Segurança Pública, em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa, e o Sporting Clube de Portugal, traçou um plano para celebrar a conquista do campeonato e pede aos adeptos que não esqueçam que o país vive num estado de calamidade.

"Para quem quiser participar, vai haver um desfile que passará pelo Campo Grande, Entrecampos, Avenida da República, Saldanha,Avenida Fontes Pereira de Melo, Marquês de Pombal e sentido inverso. Os jogadores permanecerão nos autocarros. Pedimos a quem seja morador nestas zonas que assista das janelas ou nas varandas. Todos temos de fazer um esforço para não criar ajuntamentos nem aglomerações. Não podemos tornar a festa num pesadelo", pediu o intendente Domingues Antunes, da PSP, numa conferência de imprensa esta terça-feira.

Para as celebrações, as autoridades apelam ao distanciamento, uso de máscara e proibiram o consumo de álcool na rua. O trânsito será cortado a partir das 19h, entre o Saldanha e o Marquês.

"Ficará completamente impedido ao trânsito automóvel. As estações de metropolitano que ligam ao Marquês também serão encerradas a partir das 22h30", explicou a PSP.

O Sporting tem esta terça-feira a primeira oportunidade para conquistar o 19.º título de campeão, 19 anos depois do último, necessitando de vencer em casa o Boavista, num jogo da 32.ª jornada da I Liga.



Ainda invictos, os comandados de Ruben Amorim recebem o Boavista, atual 16.º e antepenúltimo classificado, com 30, em lugar de acesso ao play-off de manutenção, e em caso de triunfo podem festejar o título, com duas rondas por jogar.



Desde 2001/02, então sob o comando do romeno Lazlo Boloni e com Mário Jardel em grande, com 42 golos, que o Sporting não festeja um título de campeão nacional, naquela que é já a maior seca de títulos dos leões, depois dos 18 anos entre 1981/82 e 1999/2000.

Com menos um jogo, os leões somam 79 pontos, mais cinco do que o campeão FC Porto, e precisam de apenas dois pontos até ao final da temporada para sucederem aos dragões no historial da competição.