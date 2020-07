Os dragões golearam Belenenses SAD por 5-0 e estão a duas vitórias do título nacional.

Por TSF 05 Jul, 2020 • 23:43

O FC Porto venceu este domingo o Belenenses SAD por 5-0 com golos de Soares, Marega, Alex Telles, Fábio Veira e Luis Díaz.

O primeiro golo do triunfo azul e branco surgiu por Soares. Corona tentou o remate, mas a bola foi cortada para o lado direito do ataque dos dragões, onde apareceu Otávio. O brasileiro levantou a cabeça e colocou a bola no centro da área para Tiquinho Soares cabecear à vontade no centro da área, sem qualquer oposição.

Coube a Marega dilatar a vantagem do FC Porto. O avançado maliano concluiu com sucesso um passe magistral de Jesús Corona.

Aos 75 minutos, Alex Telles marcou o terceiro de grande penalidade.

Fábio Vieira marcou o quarto de livre direto, aos 82 minutos.

No fim, para lá da hora, Luis Díaz fechou a contagem com um golaço, o quinto da noite.

Com esta vitória, o FC Porto soma 73 pontos, mais seis do que o segundo classificado Benfica. Já a equipa de Petit mantém os 31 pontos com que ocupa o 14.º lugar da Primeira Liga.