De Lisboa a Cascais a nadar pela primeira vez em setembro

A competição de águas abertas é a prova mais longa de sempre a ser realizada em Portugal continental © Direitos Reservados

Por Tiago Santos 22 Março, 2023 • 15:29

Portugal recebe pela primeira vez a 23 de setembro uma etapa do mais do circuito de ultramaratonas de natação em águas abertas, organizado pela World Open Water Swimming Association (WOWSA), as Ultra Marathon Swim Series: será a Travessia Lisboa - Cascais, a 23 de setembro, um sábado, com extensão de 20km entre a Doca de Belém (Padrão dos Descobrimentos) e a Praia dos Pescadores.

A competição de águas abertas é a prova mais longa de sempre a ser realizada em Portugal continental, atravessando os concelhos de Lisboa, Oeiras e Cascais.

Para o mesmo dia, está prevista ainda uma segunda prova, de metade da extensão (10 km), com partida da Praia da Torre (Oeiras) e chegada, também, à cascalense Praia dos Pescadores.

"Este convite deu-nos a oportunidade única de criar em Portugal uma das provas mais desafiantes do mundo, e integrar um circuito mundial. Sermos reconhecidos internacionalmente pelo nosso trajeto no desporto enche-nos de orgulho, em particular na modalidade de natação de águas abertas», afirma Jorge Paulo Pereira, responsável da empresa organizadora, em comunicado.

"Temos já confirmado que a Travessia Lisboa-Cascais e a Travessia Oeiras-Cascais trarão figuras de nível mundial da natação em águas abertas, atraídos pela singularidade de nadar no estuário do Tejo e em toda esta costa, verdadeiro cartão-postal nacional. A natação de águas abertas no nosso país tem uma forte tradição, pelo que desejamos reabilitar grandes feitos do passado e assim inspirar novos nadadores. Será uma festa da natação, em que esperamos recordes de participação internacional», disse o responsável da organização.

As inscrições abrem no próximo dia 28 de março.