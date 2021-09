Por TSF 19 Setembro, 2021 • 16:38 Partilhar este artigo Facebook

Cristiano Ronaldo está de pé quente. O internacional português voltou a marcar na Premier League, apontando o primeiro golo da vitória por 2-1 do Manchester United no terreno no West Ham.



Os Red Devils até começaram a perder aos 30 minutos, mas cinco minutos depois, Cristiano Ronaldo empatou a partida disputada no Estádio Isabel II, em Londres.



Além de CR7, também Bruno Fernandes foi titular neste jogo da quinta jornada do campeonato inglês. O golo da vitória do Manchester United só foi alcançado a um minuto dos 90, por intermédio de Jesse Lingard.

Veja os golos:



Said Benrahma 30'

Cristiano Ronaldo 35'

Jesse Lingard 89'