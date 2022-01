De regresso a Inglaterra. Philippe Coutinho emprestado ao Aston Villa

Philippe Coutinho © Pau Barrena/AFP

O Aston Villa e o FC Barcelona chegaram a acordo para o empréstimo de Philippe Coutinho.

A cessão do médio brasileiro ao clube inglês é válida até ao final da temporada. Contudo, os villains têm direito a exercer o direito de compra do jogador, cujo valor ainda não foi anunciado.

Em comunicado, o Aston Villa refere que o acordo ainda está "sujeito ao visto de trabalho e a exames médicos", mas que Philippe Coutinho é esperado em Birmingham "nas próximas 48 horas".

Quatro anos depois, o atleta regressa a Inglaterra. Na altura, o brasileiro deixou o Liverpool para se juntar ao FC Barcelona.

Em Birmingham, Phillipe Coutinho reencontra o antigo colega de equipa no Liverpool, Steven Gerrard, agora treinador do Aston Villa.