De semblante carregado, comitiva da seleção despede-se do Catar sem adeptos presentes

Fernando Santos, João Vieira Pinto e Humberto Coelho, de cara fechada, são a imagem da tristeza da seleção portuguesa, na saída do hotel para o aeroporto do Catar. A TSF conseguiu avistar os três, dentro do autocarro, nos lugares da frente, a liderarem a comitiva portuguesa.

Ambiente desolador na saída do hotel em Al-Shahaniya, sem qualquer adepto presente. Um cenário bem diferente, comparado com a chegada da seleção a Doha, no dia 18 de novembro, quando estavam centenas de adeptos, em festa, à espera da equipa portuguesa no hotel.

Na comitiva lusa seguem viagem 14 jogadores, já que Rui Patrício, Raphaël Guerreiro, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Bruno Fernandes, Matheus Nunes, Rúben Neves, Bernardo Silva, João Cancelo e Diogo Dalot foram autorizados a juntarem-se às respetivas famílias que já se encontravam no Catar. A seleção nacional aterra às 17h15 em Lisboa.

Para Lisboa seguirão Diogo Costa, José Sá, Pepe, Rúben Dias, António Silva, Palhinha, William Carvalho, Otávio, Vitinha, João Mário, Gonçalo Ramos, André Silva, Ricardo Horta e João Félix.

Danilo Pereira e Nuno Mendes, que também integraram a seleção nacional no Catar, já tinham abandonado a concentração no decorrer desta semana, regressando ao Paris Saint-Germain para prosseguirem o tratamento às respetivas lesões.

A seleção portuguesa de futebol despediu-se do Mundial do Qatar ao perder por 1-0 com Marrocos, estreante nesta fase, no Estádio Al Thumama, em Doha.

Um golo de Youssef En Nesyri, aos 42 minutos, selou o triunfo dos marroquinos, que se tornaram a primeira seleção africana a atingir as meias-finais de um Mundial, enquanto Portugal não conseguiu repetir as 'meias' de 1966 e 2006.

Nas meias-finais, Marrocos vai defrontar, na quarta-feira, a campeão mundial em título, França, que eliminou a Inglaterra também no sábado, enquanto a Croácia vai medir forças com a Argentina, na terça-feira.

A final do Mundial 2022 está marcada para 18 de dezembro, no Estádio de Lusail.