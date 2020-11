Defesa croata Vida jogou particular com Turquia estando infetado

Domagoj Vida © José Coelho/Lusa

O futebolista internacional croata Domagoj Vida foi titular na quarta-feira no empate em Istambul com a Turquia e soube que tinha um resultado positivo à covid-19 apenas depois do jogo, informou a esta quinta-feira a Federação croata (HNS).

Num primeiro momento, no teste efetuado na segunda-feira, todos os jogadores tiveram resultados negativos, mas um segundo teste foi feito na quarta-feira de manhã, no dia do embate com a Turquia, mas já a pensar no jogo seguinte, da Liga das Nações.

"Os resultados oficiais do teste chegaram à NHS depois da meia-noite, hora local, e mostraram que Domagoj Vida estava positivo ao novo coronavírus", esclareceu a federação, referindo que se tratava já do teste para o jogo de sábado com a Suécia.

A Croácia, que empatou no particular com a Turquia (3-3), é adversária de Portugal no grupo 3 da Liga das Nações, defrontando no sábado a Suécia, em Solna, e na terça-feira, na última jornada, a seleção nacional, em jogo agendado para Split.

A situação do defesa croata pode gerar constrangimentos na equipa, devido ao facto de Vida ter jogado 45 minutos, mantendo contacto físico e partilha de espaço com os companheiros de seleção e com os jogadores turcos.

O grupo 3 da Liga das Nações A é liderado por Portugal e França, com o mesmo número de pontos e que se defrontam no sábado no Estádio da Luz, seguidos pela Croácia, com três pontos, e Suécia, sem qualquer ponto conquistado.

