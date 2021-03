Defesa do FC Porto Marcano com lesão muscular na coxa esquerda

Iván Marcano esteve afastado dos relvados desde maio de 2020 © Ivan Del Val/Global Imagens

Por Lusa 13 Março, 2021 • 22:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O futebolista Iván Marcano, que recentemente regressou à competição pela equipa B do FC Porto, após recuperar de um problema grave no joelho, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, informou este sábado o emblema da I Liga portuguesa.

De acordo com o boletim clínico dos 'dragões', o defesa central espanhol, de 33 anos, "realizou tratamento a uma lesão muscular na face posterior da coxa esquerda", depois de ter dado o contributo à equipa secundária 'azul e branca', durante os 90 minutos, nos dois últimos jogos da II Liga, frente a Vilafranquense (1-1) e Casa Pia (1-1).

Iván Marcano esteve afastado dos relvados desde maio de 2020, face a uma rotura dos ligamentos cruzados do joelho direito, que obrigou a uma intervenção cirúrgica.

Além do central, outro dos indisponíveis no campeão nacional é guarda-redes Mbaye, que prossegue com "exercícios de treino integrado condicionado".

O FC Porto, terceiro classificado, com 48 pontos, recebe, às 20:00 horas de domingo, o Paços de Ferreira, na quinta posição, com 41, em partida da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.