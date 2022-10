Defesa do FC Porto Rodrigo Conceição sofreu contusão na coxa direita em Anadia

Rodrigo Conceição © Miguel Pereira/Global Imagens

Por Lusa 17 Outubro, 2022 • 06:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O futebolista Rodrigo Conceição contraiu uma contusão na coxa direita durante a goleada do FC Porto em Anadia, por 6-0, no domingo, em encontro da terceira eliminatória da Taça de Portugal, anunciaram esta segunda-feira os campeões nacionais.

Um choque com Dinho, aos 39 minutos, motivou a substituição do defesa direito, de 22 anos, por Wilson Manafá ao intervalo, quando os detentores do troféu venciam por 3-0.

Rodrigo Conceição, filho do treinador Sérgio Conceição, passa, assim, a acompanhar no boletim clínico do FC Porto os defesas Pepe e João Mário, o médio André Franco e o avançado Galeno, a quatro dias do 'clássico' frente ao Benfica, da 10.ª jornada da I Liga.

No Estádio Municipal Engenheiro Sílvio Henriques Cerveira, em Anadia, Danny Loader (seis minutos), Gabriel Veron (11), Toni Martínez (31 e 86), Fábio Cardoso (50) e Bruno Costa (90), marcaram os golos do triunfo sobre o sétimo colocado da Série A da Liga 3.

O FC Porto, vencedor da Taça de Portugal por 18 vezes, juntou-se a Benfica, Sporting de Braga, Gil Vicente, Vitória de Guimarães, Famalicão, Estoril Praia, Vizela, Arouca e Casa Pia, todos da I Liga, na quarta ronda, cujo sorteio decorre na terça-feira, com 32 clubes.