Defesa do Vitória de Guimarães Zié Ouattara reinfetado

Ouattara, à direita, num lance disputado com Kanya © Gonçalo Delgado/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 22 Março, 2021 • 21:58

O lateral direito Zié Ouattara, do Vitória de Guimarães, está pela segunda vez infetado com o novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, confirmou o emblema da I Liga portuguesa de futebol no sítio oficial.

"O Vitória Sport Clube informa que o atleta Zié Ouattara teve uma deteção positiva de SARS-CoV-2 [novo coronavírus], encontrando-se assintomático e em isolamento, cumprindo o estabelecido plano de contingência", refere a nota publicada.

O clube minhoto indicou ainda que o resultado positivo do jogador de 21 anos ocorreu na "testagem prévia" à ida para a Costa do Marfim, onde iria representar a seleção desse país "nos dois jogos de apuramento para a Taça Africana das Nações".

Utilizado em 10 jogos oficiais na época em curso, Zié Ouattara contraiu o novo coronavírus pela primeira vez em dezembro de 2020.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.716.035 mortos no mundo, resultantes de mais de 123 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.784 pessoas dos 817.778 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.