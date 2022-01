Defesa Ferro emprestado pelo Benfica aos croatas do Hajduk Split

Lisboa, 31/01/2020 - O Sport Lisboa e Benfica recebeu esta noite o Belenenses SAD no Estádio da Luz em Lisboa, em jogo a contar para a 19ª Jornada da Primeira Liga 2019/20. Francisco Ferreira "Ferro", Mateo Cassierra (Filipe Amorim / Global Imagens) © Filipe Amorim / Global Imagens

O defesa central Ferro foi emprestado pelo Benfica aos croatas do Hajduk Split até ao final da temporada, anunciou esta segunda-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Hajduk Split para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Ferro. O contrato de cedência acertado com o clube croata é válido até ao final da época 2021/22", refere o Benfica em comunicado.

Ponuda koja se ne odbija: Ferro, dobrodošao u Hajduk! • https://t.co/mOLdZyc3qR #Hajduk pic.twitter.com/AQLq730uRH - HNK Hajduk Split (@hajduk) January 31, 2022

O defesa central, de 24 anos, apenas foi utilizado em dois jogos do Benfica esta temporada e vai voltar a ser emprestado pelos 'encarnados', tal como já tinha acontecido em 2020/21, quando foi cedido aos espanhóis do Valência.

O Hajduk Split, que conta com o ex-benfiquista Filip Krovinovic, ocupa o quarto lugar da Liga croata, com 38 pontos em 20 jogos.