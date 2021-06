Mário Fernandes sem lesão na coluna vertebral. Defesa russo caiu em campo

O defesa russo Mário Fernandes após a queda © Kirill Kudryavtsev/AFP

O futebolista russo Mário Fernandes, que foi esta quarta-feira transportado para o hospital depois de uma forte queda de costas no jogo frente à Finlândia, do Euro2020, não tem nenhuma lesão na coluna vertebral, informou a federação russa.

"O exame médico não revelou nenhuma lesão na coluna vertebral", anunciou a entidade através das redes sociais.

Mário Fernandes, defesa do CSKA Moscovo, que nasceu no Brasil há 30 anos e está naturalizado russo, vai continuar sob vigilância médica, mas vai viajar com a comitiva russa para Moscovo, onde vai decorrer a preparação para a partida frente à Dinamarca, correspondente à terceira jornada do Grupo B.

O atleta sofreu uma forte queda e saiu do campo de maca, com proteção na cervical, aos 26 minutos do primeiro jogo da segunda jornada do Grupo B, que a Rússia venceu por 1-0, graças a um golo de Aleksei Miranchuk (45+2), depois de ter sido derrotada por 3-0 pela Bélgica.

Os russos igualaram os três pontos dos belgas e dos finlandeses, que se tinham estreado em fases finais do Europeu com um triunfo por 1-0 sobre a Dinamarca, num jogo marcado pelo desfalecimento de Christian Eriksen.

Na quinta-feira, a Bélgica defronta a Dinamarca, em encontro marcado para as 18:00 locais (17:00 em Lisboa), em Copenhaga.