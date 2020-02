Delegados de Sporting de Braga e Sporting expulsos no intervalo do jogo

Beto Severo © Álvaro Isidoro/Global Imagens

Os delegados do Sporting de Braga Rui Casaca e do Sporting Beto Severo foram expulsos durante o encontro da 19.ª jornada da I Liga de futebol, disputado no sábado, por ofensas entre ambos ao intervalo do jogo. De acordo com o mapa de castigos divulgado esta terça-feira pela secção profissional do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, os dois delegados foram expulsos no intervalo do jogo, que os arsenalistas venceram por 1-0, quando trocaram ofensas entre si.

Os delegados foram punidos por "inobservância de outros deveres", tendo Rui Casaca sido multado em 261 euros e Roberto Severo em 306.

Entre as várias deliberações, destaque para as multas aplicadas às quatro equipas que participaram na final four da Taça da Liga, Sporting de Braga, FC Porto, Sporting e Vitória de Guimarães, devido à deflagração e arremesso de 36 engenhos pirotécnicos e ofensas às equipas adversárias e de arbitragem, num total de mais de 33 mil euros.