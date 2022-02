Demar DeRozan bate recorde do lendário Wilt Chamberlain na NBA

Demar DeRozan © AFP

Demar DeRozan, extremo-base dos Chicago Bulls, bateu um recorde do lendário Wilt Chamberlain na Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), ao tornar-se o primeiro jogador a marcar 35 ou mais pontos, com 50% de eficácia, em sete jogos seguidos.

DeRozan, que quarta-feira concretizou 38 pontos, com 59% de eficácia, na vitória dos Bulls sobre os Sacramento Kings, por 125-118, o sétimo encontro consecutivo com aquele tipo de registo, superando o anterior máximo de seis jogos estabelecido por Chamberlain, por duas vezes, em 1961 e 1963.

O extremo dos Bulls, de 32 anos, tinha atingido a marca nas cinco partidas anteriores, ante Philadelphia 76ers (45 pontos e 60% de eficácia), Phoenix Suns (38 e 59%), Charlotte Hornets (36 e 68%), Minnesota Timberwolves (35 e 63%), Oklahoma City Thunder (38 e 50%) e San Antonio Spurs (40 e 60%).