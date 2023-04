Dembélé de regresso no FC Barcelona após três meses de paragem

Dembélé está ausente nos catalães desde 28 de janeiro © Enric Fontcuberta/EPA

O futebolista internacional francês Ousmane Dembélé está de regresso no FC Barcelona após três meses de paragem devido a lesão, anunciou esta sexta-feira o emblema catalão.

O extremo de 25 anos, que atuou pela última vez no final de janeiro deste ano, faz parte da lista de convocados do líder do campeonato espanhol para a receção de sábado ao Betis, equipa em que alinham os portugueses Rui Silva e William Carvalho, na 32.ª jornada.

"Sentimos a sua falta. Ele é dos melhores no um contra um. Existem poucos jogadores no mundo como ele. Tem uma velocidade louca e cria muitos desequilíbrios. Por isso, é normal que tenhamos sentido a sua falta", afirmou o treinador Xavi, na conferência de imprensa de antevisão do duelo com a formação de Sevilha.

Dembélé, campeão mundial com a França em 2018, está ausente nos catalães desde 28 de janeiro devido a uma lesão na coxa esquerda, sofrida no duelo com o Girona, na 19.ª jornada do campeonato.

O FC Barcelona lidera a La Liga com 11 pontos de avanço sobre o Real Madrid, segundo classificado, e está perto do seu primeiro título desde 2018/19.