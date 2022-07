Dembélé renova pelo Barcelona até 2024

Ousmane Dembélé © Brett Hemmings/EPA

Por Miguel Jorge Fernandes 14 Julho, 2022 • 13:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois de um longo processo de renovação o Barcelona anunciou finalmente a assinatura de um novo contrato com Ousmane Dembélé.

O novo contrato vai até 30 de junho de 2024. O acordo foi assinado esta quinta-feira. O clube já fez hoje o anúncio oficial nas redes sociais, com um vídeo do jogador e com o desabafo "agora sim".

View this post on Instagram A post shared by FC Barcelona (@fcbarcelona)

Dembélé chegou ao Barcelona em 2017, depois de ter brilhado ao serviço do Borussia Dortmund. A passagem pelo Barcelona ficou marcada por muitas lesões e que colocaram o jogador numa situação crítica junto dos adeptos e direção, principalmente, porque não conseguia ter um bom desempenho.

O jogador francês no Barcelona atuou em 150 jogos, marcou 32 golos e deu 34 assistências.