Demissão "nem se coloca". Para já, Fernando Santos vai conversar com o líder da FPF

O selecionador nacional Fernando Santos afastou este sábado demitir-se do cargo, assinalando que vai discutir o seu futuro com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, quando regressarem a Portugal. Questionado sobre se vai apresentar a demissão, garantiu que "isso nem se coloca".

"Sempre falámos sobre este assunto. Estou aqui desde 2014 e sempre falámos do assunto naturalmente, sem essas questões de demissões, que isso não faz parte do meu léxico nem do do presidente", disse perante os jornalistas na conferência de imprensa depois do Marrocos-Portugal.

"Depois de qualquer competição, eu e o presidente falamos, abordamos o assunto e pensamos no que vamos fazer. Quando regressarmos a Portugal, com serenidade e com tempo, vamos conversar outra vez e ver qual a análise que fazemos", explicou.

Ainda assim, o selecionador reconheceu que Portugal "podia ter feito melhor", em especial por ser uma equipa "com muita qualidade".

"Os jogadores fizeram tudo, trabalharam e lutaram muito, mas há jogos em que falta uma pontinha de sorte. Hoje foi um caso desses", lamentou.

Um golo de Youssef En-Nesyri, aos 42 minutos, selou o êxito de Marrocos, que se tornou a primeira seleção africana a alcançar as meias-finais de um Mundial, enquanto Portugal estabeleceu a sua melhor terceira prestação em oito fases finais, atrás de 1966 e 2006.