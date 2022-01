Depois da libertação, Novak Djokovic quer "ficar e tentar competir" no Open da Austrália

Novak Djokovic © Oscar Del Pozo/AFP

Por Clara Maria Oliveira 10 Janeiro, 2022 • 15:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Novak Djokovic reagiu à decisão do tribunal australiano, que ordenou à libertação imediata do tenista sérvio, o que lhe permite participar no Open da Austrália.

Nas redes sociais, o atleta comunicou que está "satisfeito e grato pelo facto de o juiz ter revertido o cancelamento do visto". "Apesar de tudo o que aconteceu, quero ficar e tentar competir no Open da Austrália e mantenho-me focado nisso. Voei para aqui para jogar um dos eventos mais importantes que temos à frente de fãs fantásticos", acrescentou.

I"m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. pic.twitter.com/iJVbMfQ037 - Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022

Na mesma nota, o tenista sérvio aproveitou para agradecer a quem o apoiou durante os últimos dias. "Por enquanto, só consigo agradecer aqueles que estiveram sempre ao meu lado me encorajaram para me manter forte", afirmou Djokovic.

O número um do ranking ATP esteve, desde a passada quinta-feira, num centro de detenção em Melbourne após o seu visto ter sido revogado por não estar vacinado contra a Covid-19.

O Open da Austrália tem início no próximo dia 17 de janeiro, na cidade australiana de Melbourne. O sérvio Novak Djokovic tenta revalidar o título conquistado em 2021 e somar o 21.º Grand Slam da carreira.