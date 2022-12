Otamendi © Franck Fife/AFP

O defesa argentino Nicolás Otamendi, do Benfica, afirmou no domingo que "não existe mais nada" depois da conquista do mundial de futebol, após baterem a França na final por 4-2 no desempate por penáltis, com 3-3 nos 120 minutos.

"Depois disto não existe mais nada. Somos campeões do Mundo", referiu Otamendi numa curta mensagem divulgada nas redes sociais, acompanhada por um conjunto de fotografias em que o central segura o troféu.

Otamendi, de 34 anos, foi mesmo um dos três totalistas da Argentina e um dos principais esteios da defesa ao longo de todo o torneio.

O central está a cumprir a terceira temporada na Luz, tendo chegado ao clube proveniente dos ingleses do Manchester City, depois de quatro anos no FC Porto (2010/11 a 2013/14).

Nicolás Otamendi, juntamente com o seu colega de clube Enzo Fernández, eleito o melhor jogador jovem do torneio, deram também o primeiro título Mundial à I Liga portuguesa, como primeiros futebolistas a vencerem a prova enquanto participantes no campeonato luso.

A Argentina conquistou hoje pela terceira vez o Mundial de futebol, repetindo 1978 e 1986, ao vencer a França no desempate por grandes penalidades, num jogo disputado em Lusail, no Qatar.