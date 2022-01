Depois do Mundial, a Covid-19 volta a "tramar" Edu na véspera do Euro

Edu, guarda-redes do Viña Valdepeñas © Fernando Pires

Amanhã, Portugal faz a sua estreia no campeonato da Europa de Futsal que vai disputar-se nos Países Baixos e o primeiro adversário na fase de grupos é a Sérvia.

O guarda-redes Edu, natural de Mirandela, é um dos grandes ausentes, tal como de resto já tinha acontecido no mundial, e novamente pelo mesmo motivo: a maldita pandemia.

No dia 8 de Setembro do ano passado, na véspera de viajar com a seleção para o mundial da Lituânia, testou positivo para a Covid-19. Agora, o filme repetiu-se: na passada sexta-feira, na véspera da viagem da comitiva lusa para participar no europeu nos Países Baixos, o guarda-redes que representa o Viña Valdepenas de Espanha voltou a testar positivo e foi substituído por Bebé.

Um duro golpe para o guarda-redes de 25 anos. "Tivemos 15 dias de estágio e não saí do hotel porque não queria arriscar e acontecer o mesmo como foi no mundial e quando o médico me diz que estava positivo, fiquei sem palavras e senti novamente aquela frustração de não poder estar numa grande competição internacional depois de tanto ter trabalhado. É duro", confessa.

O guarda-redes que, em 2020, foi distinguido como o melhor da Liga de Futsal Espanhola, ao serviço do Viña Valdepenas, finalista vencido da taça e vice-campeão nacional, recupera em Mirandela, terra onde nasceu, e garante que vai dar a volta por cima a mais esta adversidade. "É olhar para a frente e continuar a trabalhar para tentar estar na próxima convocatória do mister Jorge Braz e ajudar a seleção", afirma.

Tem mantido contacto com os seus colegas, a quem chama de família, e tem sido importante para lhe dar ânimo. "Continuamos a falar todos os dias e isso ajuda-me a aliviar a cabeça para não me sentir tão mal", conta.

E para os 14 jogadores que estão nos Países Baixos, Edu deixa uma mensagem de confiança. "Sei que vão fazer uma grande prova, porque estamos mais do que preparados. Já lhes disse que têm de ter muita confiança porque já provamos que somos os melhores do mundo e há que aproveitar e jogar com alegria e tenho a certeza que mais uma vez vão conquistar o título".

Tal como já aconteceu no mundial, Edu espera marcar presença na final do Europeu para ser mais um a ajudar. "Aquilo é uma família. Sai um entra outro e continua a ser igual. Acredito que vamos chegar à final e espero estar na bancada para apoiar a equipa, tal como aconteceu no mundial", acredita Edu que está a torcer pela seleção nacional no europeu de futsal, depois de voltar a ficar de fora devido à Covid-19, tal como no mundial da Lituânia, onde Portugal foi campeão do mundo.